Поздравление Королю Камбоджи Нородому Сихамони

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ Королевства с национальным праздником - Днем Независимости.

"Самобытная история и богатые традиции Камбоджи являются надежной нерушимой основой ее независимости и благополучия, позволяют вашей стране уверенно двигаться избранным путем развития", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул: "Республика Беларусь высоко ценит неизменно хорошие отношения с Королевством Камбоджа и заинтересована в последовательном углублении двустороннего сотрудничества".

Учитывая успешный опыт взаимодействия двух государств в области машиностроения, Президент высказал надежду на расширение белорусско-камбоджийского партнерства через активизацию установленных и формирование новых торговых и гуманитарных связей.