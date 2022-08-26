Поздравление коллективу ОАО "Ивацевичдрев" со 100-летием предприятия

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО "Ивацевичдрев" со 100-летием со дня образования предприятия.

    Глава государства отметил, что на пути своего многолетнего развития "Ивацевичдрев" выросло из небольшого деревообрабатывающего производства в лидера отрасли. "Сегодня это современное модернизированное предприятие по глубокой переработке древесины, которое является примером эффективной организации труда, - говорится в поздравлении. - Ваш коллектив - образец профессионализма и преданности своему делу. Выпуская высококачественную, экологичную и конкурентную продукцию, вы успешно решаете важнейшие задачи развития деревообрабатывающей промышленности".

    Александр Лукашенко пожелал дружному коллективу и ветеранам общества крепкого здоровья, профессиональных побед и процветания: "Пусть ваше стремление постигать новые горизонты, воплощать в жизнь свежие идеи и впредь будет способствовать дальнейшему экономическому росту нашей любимой Беларуси".

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