Поздравление коллективу и ветеранам Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" со знаменательным юбилеем - 100-летием со дня образования.

"С первых дней своего создания общество "Динамо" символизирует молодость, здоровье, силу и целеустремленность в достижении спортивных высот. Продолжая победные традиции, на этой основе в Беларуси воспитана целая плеяда выдающихся динамовских атлетов, которые своими достижениями и рекордами внесли значительный вклад в укрепление имиджа нашей страны на международной арене, - говорится в поздравлении. - Наряду с этим, динамовцами обеспечивается выполнение возложенных на них государственно значимых задач по спортивно-боевой подготовке сотрудников органов правопорядка и безопасности, развитию детского спорта и популяризации здорового образа жизни".

Особые поздравления Глава государства адресовал ветеранам, которые верой и правдой служили родному спортобществу и большому спорту Беларуси, заложив тот прочный фундамент, на котором и сегодня базируются успехи БФСО "Динамо".

"Выражаю уверенность, что легендарное спортивное общество и далее будет активно развивать массовую физическую культуру и спорт, всемерно содействовать укреплению здоровья нации", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал дружной динамовской семье крепкого здоровья, благополучия, удачи, новых рекордов и ярких побед.