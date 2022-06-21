Поздравление Густаво Петро с избранием на пост Президента Колумбии

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Густаво Петро с избранием на пост Президента Колумбии.

Глава государства обозначил заинтересованность Минска в углублении политических отношений с Боготой на основе взаимопонимания и уважения. "Надеюсь, что ваше избрание руководителем государства придаст новый импульс взаимодействию между нашими странами в целях более эффективной реализации потенциала белорусско-колумбийского сотрудничества", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Густаво Петро крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности на пользу колумбийского народа.