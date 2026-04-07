Поздравление Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам.

"Убежден, что под Вашим руководством страна будет уверенно двигаться по пути прогресса, а связи между Минском и Ханоем продолжат укрепляться на пользу наших дружественных народов", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что качественному расширению контактов способствует установление между двумя странами стратегического партнерства. Ярким свидетельством этому стали недавнее введение безвизового режима и открытие прямого авиасообщения.

Президент подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем углублении многопланового взаимодействия, которому должно содействовать согласование и подписание Дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества на 2026-2028 годы.

Александр Лукашенко пожелал То Ламу отличного здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов в его созидательной работе, а каждому жителю Вьетнама мира и благополучия.