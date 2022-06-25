Поздравление Джону Данлэпу с назначением главой Мальтийского ордена

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Джона Данлэпа с назначением на пост Лейтенанта Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.

Глава государства отметил, что Беларусь и Мальтийский Орден связывают многие годы дружбы и сотрудничества по широкому спектру вопросов. "За это время мы подтвердили статус надежных партнеров и единомышленников, - говорится в поздравлении. - Мы многого добились, но, уверен, еще большее нас ждет впереди. Надеюсь, что совместными усилиями, основываясь на принципах преемственности, уважения и стремления к развитию диалога, мы сможем приумножить положительные примеры взаимодействия".

Александр Лукашенко пожелал Джону Данлэпу крепкого здоровья и успехов в его деятельности.