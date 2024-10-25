Поздравление Даниэлу Франсишку Шапу с избранием на должность Президента Мозамбика

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Даниэла Франсишку Шапу с избранием на должность Президента Мозамбика.

"Результаты голосования свидетельствуют о высоком доверии нации Вам и партии "Фронт освобождения Мозамбика". Убежден, что под Вашим руководством страна будет и далее поступательно развиваться и отстаивать свои позиции на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в укреплении долгосрочных связей с Мозамбиком. "Минск и Мапуту имеют значительный потенциал для совершенствования политического диалога, углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также для активизации совместной деятельности по таким направлениям, как нефтехимия, образование, высокотехнологичное производство", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Можем содействовать обновлению экономики вашего государства и предложить белорусский опыт успешной реализации проектов по механизации сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности в соседнем Зимбабве. В случае Вашего согласия готовы в ближайшее удобное время направить нашу правительственную делегацию высокого уровня для определения перспективных сфер", - отметил белорусский лидер.

Президент пожелал Даниэлу Франсишку Шапу крепкого здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а также пригласил его посетить с визитом Минск, чтобы обсудить все вопросы развития двусторонних отношений.