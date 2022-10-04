Поздравление членам сборной команды МЧС по пожарно-спасательному спорту

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов сборной команды МЧС по пожарно-спасательному спорту с блестящим выступлением на чемпионатах мира.

"Ваши триумфальные победы в очередной раз продемонстрировали миру высочайший профессионализм белорусских спасателей и незыблемость традиций, которыми славится белорусский спорт. Благодарю тренерский штаб и всех специалистов, воспитавших настоящих чемпионов, в честь которых сегодня над небом Узбекистана был поднят белорусский флаг", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал членам сборной команды крепкого здоровья, благополучия и энергии, не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым победам и высоким наградам во славу Родины - Республики Беларусь.