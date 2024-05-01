Поздравление Брестской Краснознаменной пограничной группе с 80-летием со дня ее образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского с 80-летием со дня ее образования.

"Пограничники всегда были примером образцового, бескорыстного служения стране и народу. Беларусь помнит подвиг воинов в зеленых фуражках, которые первыми приняли на себя удар врага в июне 1941 года, проявив беспредельные стойкость и мужество. В послевоенные десятилетия, надежно оберегая западные рубежи нашего Отечества, личный состав 86-го пограничного отряда отличился в борьбе с бандформированиями, диверсантами и контрабандистами", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что в нынешней сложной, постоянно меняющейся обстановке, свято храня и приумножая традиции героического поколения ветеранов, пограничники - новое поколение независимой Беларуси - на высоком профессиональном уровне, достойно и честно решают самые сложные задачи по охране Государственной границы. Они делают все возможное, чтобы жизнь белорусов всегда оставалась мирной и безопасной.

"Убежден, что наши пограничные рубежи находятся под вашей надежной охраной и каждый из вас в любых условиях выполнит свой долг воина и патриота перед народом до конца", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал всему личному составу погрангруппы и ветеранам, стоявшим у ее истоков, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в оперативно-служебной деятельности на благо Беларуси, а их родным и близким - мира, добра и счастья.