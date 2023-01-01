Поздравление 5-й отдельной бригаде специального назначения

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 5-й отдельной бригады специального назначения с 60-летием со дня ее образования.

    Сформированная в послевоенные годы, эта бригада многократно подтверждала особый статус армейской элиты, будучи одной из лучших воинских частей спецназа в Вооруженных Силах СССР, отметил Глава государства. "На протяжении всей своей истории бригада решала важнейшие задачи обеспечения военной безопасности страны, демонстрируя высокий профессионализм, стойкость, мужество, взаимовыручку, бережно сохраняя и приумножая опыт многих поколений, - говорится в поздравлении. - Воины прославленной "Пятерки" и сегодня в самых непростых условиях достойно несут службу, защищая страну и народ. Убежден, что бригада и впредь останется прочным звеном в системе национальной обороны нашего государства, а каждый из вас - настоящим патриотом и примером выполнения воинского долга".

    Александр Лукашенко пожелал личному составу и ветеранам 5-й отдельной бригады спецназа крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ратном труде на благо Отечества, мира и добра их родным и близким.

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