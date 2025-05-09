Поздравления с 80-й годовщиной Великой Победы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Пожелания мира, благополучия и процветания белорусскому народу, теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла направляют зарубежные лидеры, известные деятели разных сфер.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительном послании подчеркнул, что победа над нацизмом является общим великим достоянием.

"Граждане России и Беларуси никогда не забудут о беспримерных подвигах отцов и дедов, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронте и в партизанских отрядах. Сегодня узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в те суровые военные годы, помогают нашим народам развивать взаимовыгодное сотрудничество и вместе строить Союзное государство, укреплять общий оборонный потенциал и отстаивать свои законные интересы на международной арене, - говорится в поздравлении. - Наш священный долг - бережно хранить и передавать потомкам заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками".

Российский лидер также попросил передать всем проживающим в Беларуси ветеранам сердечные поздравления, слова искренней признательности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что 9 Мая - особенный праздник, который символизирует окончание жестокой войны, ставшей суровым испытанием для миллионов людей: "Эта дата навсегда вошла в славную летопись наших народов как символ великого подвига, беспримерного мужества и невиданного героизма, проявленных на передовой и в тылу в тяжелые военные годы. Память о мужестве и стойкости фронтовиков, всех тех людей, отстоявших свободу и независимость своей Родины, всегда будет жить в наших сердцах".

"Убежден, что дружба, сплоченность и взаимоподдержка наших народов, стойко выдержавших тяжелые испытания военных лет, и впредь будут прочной основой для развития и укрепления отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев пожелал Александру Лукашенко, всем ветеранам войны и труженикам тыла, всему дружественному народу Беларуси счастья и благополучия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении с 80-летием Великой Победы подчеркнул, что эта историческая дата является символом подлинного героизма, несгибаемой воли и самоотверженности всех народов, отстоявших свободу и независимость. "Память о беспримерном подвиге победителей живет в сердцах потомков и будет служить нравственным ориентиром для будущих поколений. Уверен, узы многовековой дружбы между нашими народами, прошедшими через тяжелейшие испытания самой кровопролитной в истории человечества войны, будут и впредь крепнуть, оставаясь прочным фундаментом стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью", - говорится в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал всем ветеранам войны и труженикам тыла здоровья, а народу Беларуси - благополучия и процветания.

Поздравление также поступило от Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Этот дорогой и особенный для нас праздник - символ мужества, единства и непоколебимой веры в торжество справедливости", - отметил он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что День Победы спустя десятилетия по-прежнему стоит в ряду важных исторических событий, сближающих наши страны и народы, как пример единства, сплоченности и стойкости перед суровым испытанием. "Память о Великой Победе, - отметил он, - передается из поколения в поколение, вдохновляет нас на новые важные свершения. Ежегодно отмечая этот славный исторический день как символ воинской доблести и мужества, Таджикистан высоко чтит самоотверженность и преклоняется перед памятью наших отцов и дедов, отдавших все свои силы ради свободы, гордится их отвагой и героизмом".

"Убежден, что общее историческое наследие, опирающееся на незыблемый дух всеобщей Победы в Великой Отечественной войне, и впредь будет служить прочным фундаментом отношений дружбы и созидательного сотрудничества во имя благополучия и гармоничного развития наших стран и народов", - говорится в поздравительном послании Президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - мира, дальнейшего прогресса и устойчивого процветания.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании подчеркнул, что День Победы для наших народов является священным праздником, который служит источником гордости, основой для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. "Сегодня наш долг помнить об этом и беречь мир, передавая память о Великой Победе нашим потомкам. Уверен, что традиционные узы дружбы, общее историческое наследие, взаимное уважение и поддержка и впредь послужат прочным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь", - отметил он.

Садыр Жапаров пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всему народу Беларуси - благополучия и процветания.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поступившем от него послании попросил передать всем ветеранам войны, которые проживают в Беларуси, поздравления с Днем Победы и самые теплые пожелания. "Эта знаменательная дата объединяет наши народы в чувстве глубокой благодарности и уважения к доблестному подвигу тех, кто отважно сражался на поле боя и доблестно трудился в тылу во имя Победы. Их мужество, патриотизм и преданность продолжают служить примером в воспитании подрастающего поколения. Искренне признателен за Ваши усилия по увековечиванию светлой памяти узбекистанцев, участвовавших в годы войны в защите и освобождении Беларуси от фашистских захватчиков", - говорится в поздравлении.

Шавкат Мирзиёев также пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а дружественному белорусскому народу - благополучия и процветания.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил убеждение, что вечная память о подвигах и героизме предков будет и далее служить прочной основой для дальнейшего укрепления отношений дружбы и всестороннего сотрудничества. "В этот знаменательный день мы с особым чувством благодарности и гордости вспоминаем имена тех, кто мужественно сражался за мирную жизнь грядущих поколений и счастливое будущее всего человечества, а также тружеников тыла, своим неустанным и самоотверженным трудом приближавших светлый день Победы", - говорится в поздравлении.

Сердар Бердымухамедов пожелал Александру Лукашенко, ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии, а дружественному народу Беларуси - мира, благополучия и процветания.

Поздравление также поступило от Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева. "Этот праздник является священным для всех народов стран Содружества Независимых Государств. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Победа, и всегда будем помнить героев, отстоявших свободу и независимость своей большой Родины, многие из которых отдали собственные жизни ради мира на земле. Оставаясь перед ними в неоплатном долгу, наша святая обязанность - бережно хранить историческую память, чтить славные традиции единства наших народов", - говорится в поздравлении.