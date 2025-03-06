Поздравления Президенту Беларуси по случаю победы на выборах

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах продолжают поступать поздравления от зарубежных лидеров с пожеланиями дальнейших успехов на президентском посту, а также мира и процветания народу Беларуси.

Поздравления поступили от президентов Индонезии, Уганды, Чада и Филиппин.

"Я хотел бы искренне поздравить Ваше Превосходительство с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Неизменная дружба и взаимное уважение между Индонезией и Беларусью служат прочным фундаментом для двусторонних отношений между нашими странами", - говорится в поздравительном послании от Президента Индонезии Прабово Субианто.

Он выразил убеждение, то страны смогут еще больше укрепить и расширить сотрудничество в различных сферах как на двусторонней основе, так и в рамках Евразийского экономического союза.

"Выражая наилучшие пожелания доброго здоровья и личного благополучия Вашему Превосходительству, а также мира, прогресса и процветания народу Республики Беларусь, прошу принять заверения в моем самом высоком уважении", - отметил Прабово Субианто.

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени подчеркнул, что Уганду и Беларусь связывают теплые и конструктивные отношения. "Уверен, что в ходе Вашего нового президентского срока два наших народа будут и далее укреплять сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес. Рассчитываю на тесное взаимодействие с Вами для развития двусторонних связей, а также для поиска новых возможностей взаимодействия в торговле, инвестициях, сельском хозяйстве и технологиях", - отметил он.

Махамат Идрис Деби Итно, Президент Республики Чад, подчеркнул, что победа Александра Лукашенко на выборах является свидетельством доверия народа Беларуси, которое оказано белорусскому лидеру и проводимому им курсу, ведущему к развитию и благополучию страны. "Убежден, что под Вашим началом Беларусь продолжит свое устойчивое развитие и экономический рост на благо ее жителей", - говорится в поздравлении.

Президент Чада заверил Главу белорусского государства в намерении и далее укреплять связывающие страны узы дружбы и сотрудничества в духе взаимного интереса.

"Я с нетерпением жду продолжения работы с Вашим Превосходительством над укреплением наших двусторонних отношений, чтобы активизировать наши усилия по обеспечению взаимного процветания, экономического развития и связей между людьми на благо наших народов", - отметил в поздравительном послании Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.