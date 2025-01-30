Поздравления от Короля Бахрейна шейха Хамада бен Исы аль-Халифы и Наследного принца, Премьер-министра Сальмана бен Хамада аль-Халифы

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступили поздравления от Короля Бахрейна шейха Хамада бен Исы аль-Халифы и Наследного принца, Премьер-министра этой страны Сальмана бен Хамада аль-Халифы.

Хамад бен Иса аль-Халифа подтвердил Александру Лукашенко глубокую признательность за двусторонние отношения между Королевством Бахрейн и дружественной Республикой Беларусь. "Мы будем рады совместной работе с Вашим Превосходительством по укреплению отношений во всех областях на благо и в интересах наших дружественных стран и народов. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, и успехов в выполнении Ваших президентских обязанностей по руководству республикой на предстоящем этапе для достижения амбиций и стремлений Вашего дружественного народа к дальнейшему прогрессу, процветанию и развитию", - говорится в поздравлении от Короля Бахрейна.

В свою очередь Сальман бен Хамад аль-Халифа также пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов в исполнении обязанностей во благо дружественного народа Беларуси: "Пользуясь случаем, я рад отметить сотрудничество между нашими двумя дружественными странами в различных областях и наше стремление продолжать работу по укреплению отношений между Королевством Бахрейн и дружественной Республикой Беларусь во благо общим интересам, с пожеланием народу Беларуси дальнейшего прогресса и процветания".