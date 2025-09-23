Доклад Управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова

    Глава государства Александр Лукашенко 23 сентября заслушал доклад Управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова.

    Президент подробным образом интересовался, как обстоят дела в сельскохозяйственном секторе в структуре Управления делами. А также ходом работ по возведению и реконструкции отдельных объектов - сельхозтехники в Шклове, молокоперерабатывающего и комбикормового заводов.

    Отдельно остановились на работе сельхозпредприятия "Купаловское". Было доложено, что все сельскохозяйственные работы идут в соответствии с графиком и с учетом нынешних погодно-климатических условий.

    Президенту также было доложено о ходе работ в хозяйстве "Агро-Лясковичи". Речь шла о строительстве молочно-товарного комплекса и производстве ЛВЛ-бруса.

    Читайте также

    Все события
    Александр Лукашенко, Александр Турчин, правительство РБ, ВВП РБ 2025
    • 4
    • 4:46
    Доклад Премьер-министра Александра Турчина
    Александр Лукашенко, Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии Китая, Политбюро ЦК Компартии Китая, Компартия Китая, Ли Си
    • 17
    • 7:21
    Встреча с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Си
    День народного единства РБ, День народного единства 2025 РБ, Лукашенко сегодня
    • 28
    • 15:24
    Встреча с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом