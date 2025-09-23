Глава государства Александр Лукашенко 23 сентября заслушал доклад Управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова.

Президент подробным образом интересовался, как обстоят дела в сельскохозяйственном секторе в структуре Управления делами. А также ходом работ по возведению и реконструкции отдельных объектов - сельхозтехники в Шклове, молокоперерабатывающего и комбикормового заводов.

Отдельно остановились на работе сельхозпредприятия "Купаловское". Было доложено, что все сельскохозяйственные работы идут в соответствии с графиком и с учетом нынешних погодно-климатических условий.

Президенту также было доложено о ходе работ в хозяйстве "Агро-Лясковичи". Речь шла о строительстве молочно-товарного комплекса и производстве ЛВЛ-бруса.