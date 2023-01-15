Cоболезнование Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари

    Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета.

    "С большой скорбью восприняли в Республике Беларусь известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета непальской авиакомпании недалеко от аэропорта Покхара", - говорится в соболезновании.

    От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, передал слова поддержки Президенту Непала и всему народу этой страны.