Cоболезнование Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета.

"С большой скорбью восприняли в Республике Беларусь известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета непальской авиакомпании недалеко от аэропорта Покхара", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, передал слова поддержки Президенту Непала и всему народу этой страны.