Cоболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с трагедией на футбольном стадионе в городе Маланге, которая привела к многочисленным человеческим жертвам.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о трагедии.

Президент также выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.