Віншаванне замежным лідарам з завяршэннем свяшчэннага месяца Рамадан і надыходам Ураза-байрама
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні замежным лідарам у сувязі з завяршэннем свяшчэннага месяца Рамадан і надыходам свята Ураза-байрам (Ід аль-Фітр).
У віншавальных пасланнях Прэзідэнту ААЭ Мухамеду бен Заіду аль-Нахаяну, Віцэ-прэзідэнту, Прэм'ер-міністру ААЭ і Правіцелю эмірата Дубай Мухамеду бен Рашыду аль-Мактуму, а таксама Наследнаму прынцу Абу-Дабі, Старшыні Выканаўчага савета Абу-Дабі Халеду бен Мухамеду бен Заіду аль-Нахаяну Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэта свята аб'ядноўвае людзей вакол ідэалаў узаемнай павагі, імкнення да згоды, міласэрнасці, стрыманасці і адказнасці.
"Гэтыя ўніверсальныя каштоўнасці маюць вялікае значэнне і для Рэспублікі Беларусь, якая паслядоўна выступае за развіццё дыялогу паміж культурамі і цывілізацыямі, а таксама за аб'яднанне намаганняў дзеля міру і стабільнасці", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.
У віншаванні Султану Амана Хайсаму бен Тарэку Аль Саіду са святам Ід аль-Фітр Прэзідэнт Беларусі адзначыў: "Гэты дзень, які азначае завяршэнне святога месяца Рамадан, нясе глыбокі сэнс духоўнага ачышчэння і міласэрнасці. Ён падкрэслівае важнасць павагі і падтрымкі - тых вечных каштоўнасцей, якія ляжаць у аснове чалавечых адносін і сапраўднага партнёрства паміж дзяржавамі".
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што даверны дыялог, які ўстанавіўся паміж лідарамі дзвюх краін, стаў важным этапам у развіцці дружалюбных і ўзаемапаважлівых беларуска-аманскіх сувязей.
Звяртаючыся да Караля Саудаўскай Аравіі Сальмана бен Абдэль Азіза аль-Сауда, Наследнага прынца і Прэм'ер-міністра Мухамеда бен Сальмана бен Абдэль Азіза аль-Сауда, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэта свята з'яўляецца ўвасабленнем стойкасці, унутранай сілы, спакою, цяпла і гармоніі, умацоўвае веру і накіроўвае на добрыя справы.
"Упэўнены, ваша краіна прадоўжыць прыкладаць значныя намаганні для ўстанаўлення трывалага міру і ўстойлівага развіцця ўсяго рэгіёна на прынцыпах гуманізму і братэрскай салідарнасці", - гаворыцца ў віншаванні.
Звяртаючыся да Эміра Дзяржавы Катар Таміма бен Хамада аль-Тані і намесніка Эміра Абдалы бен Хамада аль-Тані, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь надае вялікае значэнне развіццю дружалюбных і ўзаемавыгадных адносін з гэтай краінай. "Мы цэнім дасягнуты ўзровень двухбаковага супрацоўніцтва і гатовы да яго пашырэння ў розных галінах для ўмацавання партнёрства паміж Мінскам і Дохай", - гаворыцца ў віншаваннях.
У пасланнях у адрас Прэзідэнта Пакістана Асіфа Алі Зардары і Прэм'ер-міністра Шахбаза Шарыфа Кіраўнік беларускай дзяржавы звярнуў увагу на глыбокае значэнне свята, якое падкрэслівае важнасць духоўных каштоўнасцей, шанавання і падтрымкі, якія з'яўляюцца асновай чалавечых адносін і супрацоўніцтва паміж краінамі.
"Падзяляючы закладзеныя ў гэтым свяце духоўныя ідэалы ўзаемнай павагі, згоды і салідарнасці, Рэспубліка Беларусь паслядоўна ўмацоўвае адносіны дружбы і партнёрства з Турэцкай Рэспублікай", - гаворыцца ў віншаванні Прэзідэнту Турцыі Рэджэпу Таіпу Эрдагану.
Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што далейшае развіццё міждзяржаўнага дыялогу і практычнага супрацоўніцтва будзе служыць інтарэсам грамадзян абедзвюх краін, садзейнічаць падтрыманню стабільнасці на еўразійскай прасторы.
Кіраўнік дзяржавы пажадаў замежным лідарам здароўя, шчасця, новых магчымасцей і веры ў заўтрашні дзень, а дружалюбным народам гэтых краін - міру, згоды і далейшага працвітання.