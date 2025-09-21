Віншаванне з Днём работнікаў лесу

Работнікам і ветэранам лясной гаспадаркі і дрэваапрацоўчай прамысловасці

Дарагія сябры!

Віншую вас з прафесійным святам - Днём работнікаў лесу.

Беларусь - краіна бязмежных лясоў, і той факт, што за гады незалежнасці іх плошча павялічылася амаль на мільён гектараў, сведчыць аб мэтанакіраванай палітыцы дзяржавы і вашым адказным стаўленні да сваёй працы.

Вырасціць лес, своечасова яго нарыхтаваць і эфектыўна перапрацаваць - важнейшыя задачы, якія стаяць перад лясным комплексам Беларусі. Прадукцыя дрэваапрацоўкі, вырабленая па самых сучасных тэхналогіях, знаходзіць пакупнікоў практычна на ўсіх кантынентах. І менавіта тут ёсць драйверы росту для галіны.

У апошнія гады рэспубліка перажыла нямала ўраганаў, ад якіх значна пацярпеў наш лясны фонд. І сёння сваё прафесійнае свята многія працаўнікі лесу адзначаюць на рабоце, устараняючы бураломы.

Асобныя словы ўдзячнасці хачу выказаць дзяржаўнай лясной ахове. Якімі б складанымі ні былі ўмовы надвор'я, вам удаецца трымаць пад кантролем пажаранебяспечную абстаноўку.

Упэўнены, што вы найлепшым чынам справіцеся і з наступствамі ўдараў стыхіі, і з новымі значнымі праектамі.

Жадаю вам і вашым блізкім міру, дабрабыту і дабра.

Аляксандр Лукашэнка