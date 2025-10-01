Віншаванне з Днём пажылых людзей
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў грамадзян старэйшага пакалення з Днём пажылых людзей:
"Дарагія сябры!
Прыміце самыя цёплыя і шчырыя віншаванні з Днём пажылых людзей.
У 80-годдзе Вялікай Перамогі мы з асаблівым пачуццём удзячнасці аддаём даніну павагі тым гераічным пакаленням, якія самааддана абаранялі краіну, адраджалі яе з руін, затым укладвалі ўсе сілы ў станаўленне Беларусі як незалежнай і квітнеючай дзяржавы.
Вашы лёсы залатымі ніткамі ўплецены ў гісторыю нашай агульнай Радзімы, мудрасць і бясцэнны вопыт сталі трывалым фундаментам яднання і згоды ў грамадстве.
Сёння вы прадаўжаеце ўносіць значны ўклад у развіццё краіны, перадаяце свае веды моладзі, з'яўляецеся захавальнікамі духоўных традыцый беларускага народа.
Аддаўшы шмат гадоў стваральнай працы, выгадаваўшы дзяцей і ўнукаў, вы заслужылі пашану і павагу. Вашы сацыяльны дабрабыт і якасць жыцця з'яўляюцца найважнейшым прыярытэтам дзяржавы. Так будзе і ў далейшым.
Жадаю вам мірнага неба над галавой, актыўнага і здаровага даўгалецця, узаемаразумення з роднымі людзьмі і шчасця".