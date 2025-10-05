Віншаванне з Днём настаўніка
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў педагагічных работнікаў з Днём настаўніка:
"Дарагія сябры!
Ад усёй душы віншую вас з Днём настаўніка.
Сёння, у эпоху імклівага інавацыйнага развіцця, роля настаўніка вялікая як ніколі. Ваша служэнне - гэта карпатлівая штодзённая праца, якая патрабуе не толькі бездакорнага валодання прадметам і методыкай яго выкладання, але і велізарнага цярпення, памножанага на душэўную шчодрасць.
Дзякуючы вашаму прафесіяналізму і адказнаму падыходу да любімай справы моладзь вучыцца правільна і справядліва расстаўляць жыццёвыя прыярытэты, аналізаваць вялікія аб'ёмы інфармацыі і ацэньваць перспектывы сучаснага светапарадку, паспяхова прымяняючы атрыманыя веды і навыкі.
Вы аб'ядноўваеце сям'ю і школу для дасягнення агульных мэт - умацавання ў нашых дзяцей любові да Радзімы і фарміравання пачуцця прыналежнасці да яе будучыні.
Удзячны ўсім работнікам сістэмы адукацыі за адданасць выбранаму шляху. Моцнага здароўя вам і вашым блізкім, шчасця і новых дасягненняў на карысць Беларусі".