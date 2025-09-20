Віншаванне з Днём мытніка
Кіраўніцтву, асабоваму складу і ветэранам мытнай службы Рэспублікі Беларусь
Паважаныя таварышы!
Віншую вас з прафесійным святам - Днём мытніка.
У складаных умовах палітычнага і эканамічнага націску на краіну беларуская мытная служба дэманструе ўстойлівасць і эфектыўнасць, штодзённа даказваючы здольнасць надзейна абараняць інтарэсы дзяржавы і грамадзян.
Прафесіяналізм і ініцыятыва, інтуіцыя і пільнасць, дасведчанасць у прыняцці нестандартных рашэнняў, аператыўнае рэагаванне на новыя выклікі і пагрозы сталі неад'емнымі рысамі нашых мытнікаў.
Высокая якасць вашай работы садзейнічае развіццю нацыянальнай эканомікі, пашырэнню знешнеэканамічнай і вытворчай дзейнасці айчынных прадпрыемстваў. Дзякуючы вашым намаганням удаецца эфектыўна спыняць спробы кантрабанды, увозу буйных партый наркатычных сродкаў, а таксама выбуховых рэчываў, якія прызначаліся для ўчынення тэрарыстычных атак.
Перакананы, што і ў далейшым, удасканальваючы формы і метады сваёй дзейнасці, кожны з вас будзе з гонарам выконваць свой абавязак і паспяхова служыць на карысць Радзімы.
Асобная ўдзячнасць ветэранам, якія аддалі многія гады службе і заклалі асновы сучаснай мытнай сістэмы.
Прыміце шчырыя пажаданні моцнага здароўя, сямейнага дабрабыту, дабра і міру, новых дасягненняў у імя працвітання Рэспублікі Беларусь!
Аляксандр Лукашэнка