Віншаванне з Днём мотастралкоў

    Ветэранам-мотастралкам, ваеннаслужачым механізаваных злучэнняў і воінскіх часцей Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь

    Паважаныя таварышы!

    Віншую вас з прафесійным святам - Днём мотастралкоў.

    Сёння мы ўшаноўваем доблесныя мотастралковыя войскі - аснову Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, надзейных абаронцаў мірнай працы беларусаў і суверэнітэту нашай краіны.

    Праходзяць гады, мяняюцца пакаленні, але заўсёды нязменнай павагай у народа будзе карыстацца легендарная пяхота - наш гонар і слава. Усе тыя, хто 80 гадоў таму гераічна каваў перамогу на палях Вялікай Айчыннай вайны, сумленна выконваў свой салдацкі абавязак у Афганістане і сёння штодзённай ратнай працай прымнажае абараназдольнасць дзяржавы і боегатоўнасць арміі.

    Асаблівая ўдзячнасць ветэранам войскаў, якія, прысвяціўшы службе Радзіме многія гады, застаюцца ў страі, падтрымліваюць сувязь з воінскімі часцямі, працуюць з моладдзю. 

    Дзякую за службу і жадаю ўсім вам, вашым родным і блізкім моцнага здароўя, шчасця, аптымізму і новых поспехаў у найважнейшай справе абароны роднай Беларусі.

    Аляксандр Лукашэнка

    Чытайце таксама

    Усе падзеі
    • 3
    • 2:41
    Нарада па пытанні ракетнай вытворчасці
    • 20
    • 11:54
    Цырымонія ўшаноўвання выпускнікоў вышэйшых ваенных навучальных устаноў і вышэйшага афіцэрскага складу