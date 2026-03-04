Віншаванне з Днём міліцыі
Супрацоўнікам і ветэранам органаў унутраных спраў Рэспублікі Беларусь
Паважаныя таварышы!
Віншую вас з прафесійным святам.
Біяграфія беларускай міліцыі - неад'емная частка гісторыі народа, якая складаецца з лёсаў тысяч супрацоўнікаў, беззапаветна адданых свайму абавязку і Айчыне.
У любое надвор'е, нягледзячы на абставіны, супрацоўнікі органаў унутраных спраў нястомна і самаахвярна нясуць службу па ахове правапарадку ў нашых гарадах і вёсках, абараняюць грамадзян ад злачынных замахаў, ратуюць жыцці людзей, часам рызыкуючы сваім уласным.
Ад усёй душы віншую з Днём міліцыі ветэранаў ведамства, якія ўнеслі дастойны ўклад ва ўмацаванне бяспекі і стабільнасці ў нашай дзяржаве.
У Год беларускай жанчыны выказваю асаблівыя словы ўдзячнасці супрацоўніцам, якія з гонарам нараўне з мужчынамі нясуць службу нават у спецыяльных падраздзяленнях.
Дзякую маці і жонкам, якія падзяляюць у поўнай меры са сваімі роднымі і блізкімі ўсе складанасці неспакойных міліцэйскіх будняў. Заўсёды застаюцца надзейным тылам для сваіх мужоў і сыноў.
Перакананы, што асабовы склад органаў унутраных спраў і ў далейшым канкрэтнымі справамі будзе апраўдваць давер народа, забяспечваючы законнасць і правапарадак у краіне.
Жадаю ўсім міру, дабра, моцнага здароўя і поспехаў у службе на карысць народа Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка