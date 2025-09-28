Віншаванне з Днём машынабудаўніка

Работнікам і ветэранам машынабудаўнічага комплексу Рэспублікі Беларусь

Дарагія сябры!

Прыміце шчырыя віншаванні з прафесійным святам.

Машынабудаўнічая галіна - адна з важнейшых для эканомікі Беларусі, дае працоўныя месцы дзясяткам тысяч жыхароў рэспублікі. Прадукцыя, якая сыходзіць з айчынных канвеераў, запатрабавана ва ўсіх кутках зямнога шара.

Аснова для такой паспяховай работы закладзена ветэранамі, а цяперашняя моладзь сваімі свежымі ідэямі дапамагае ўкараняць у вытворчасць самыя перадавыя і інавацыйныя тэхналогіі.

Упэўнены, і ў далейшым, выкарыстоўваючы назапашаны вопыт і вынікі сучасных дасягненняў, работнікі Міністэрства прамысловасці, навуковых канструктарскіх бюро, прадпрыемстваў галіны выканаюць адказныя задачы па забеспячэнні тэхналагічнага суверэнітэту, што яшчэ больш умацуе нашы пазіцыі на міжнародным рынку.

Жадаю ўсім добрага здароўя, дабрабыту і пакарэння новых вышынь дзеля працвітання роднай краіны.

Аляксандр Лукашэнка