Віншаванне вернікам мусульманскай канфесіі са святам Ураза-байрам

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў вернікаў мусульманскай канфесіі са святам Ураза-байрам.

    "Гэта адно з самых шануемых свят, якое сімвалізуе духоўную чысціню, захаванне традыцый, пераемнасць і непарыўнасць пакаленняў - прыярытэты, якія служаць асновай міру і згоды, аднолькава блізкія і зразумелыя людзям розных канфесій", - гаворыцца ў віншаванні.

    "Мусульмане Беларусі карыстаюцца павагай за прыхільнасць да строгіх маральных каштоўнасцей, падтрыманне атмасферы верацярпімасці і адкрытасці, умацаванне сямейных традыцый і беражлівыя адносіны да багатай духоўнай спадчыны продкаў", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

    Аляксандр Лукашэнка пажадаў вернікам мусульманскай канфесіі моцнага здароўя, дабра, светлай радасці і дабрабыту.