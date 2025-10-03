Віншаванне ўдзельнікам і гасцям "Дажынак-2025" у Лельчыцах

Удзельнікам і гасцям абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025" у г.п.Лельчыцы

Паважаныя аграрыі Гомельшчыны!

Ад усёй душы віншую вас са святам ураджаю - "Дажынкі-2025".

У гэты дзень мы ўшаноўваем хлебаробаў і выдатна ведаем, што за растучымі калонкамі лічбаў у зводках з палёў стаіць тытанічная праца вяскоўцаў. У кожным сабраным зярнятку - часцінка вашай душы, прафесіяналізму і цярплівасці.

Гомельская зямля штогод уносіць значны ўклад у хлебны каравай краіны. Вось і ў гэтым годзе, нягледзячы на раннюю пасяўную кампанію і дажджлівае лета, палі ўбраны, свірны загружаны, перапрацоўчыя прадпрыемствы забяспечаны сыравінай. Гэта галоўная ацэнка работы аграпрамысловага комплексу вобласці, лепшая ўзнагарода за вашы намаганні.

Перакананы, такі ўраджай для вас не мяжа, патэнцыял паўднёва-ўсходняга рэгіёна намнога вышэйшы. Для дасягнення пастаўленых мэт ёсць усё неабходнае: тэхналогіі, сучаснае абсталяванне, метадычная дапамога вучоных, але галоўнае - працавітыя і старанныя людзі з гаспадарскім падыходам да справы.

Жадаю вам моцнага здароўя, шчасця і поспехаў. Няхай у кожным доме заўсёды пануюць дастатак і радасць, а зямля шчодра адказвае на ваш клопат багатымі ўраджаямі ў імя працвітання Гомельшчыны і ўсёй Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка