Віншаванне ўдзельнікам і гасцям "Дажынак-2025" у Белаазерску

    Удзельнікам і гасцям абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025" у г.Белаазерску

    Дарагія сябры!

    Сардэчна віншую з завяршэннем уборачнай кампаніі і правядзеннем абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025".

    Гэта свята - даніна ўсенароднай павагі тым, хто працуе на хлебнай ніве, ствараючы дабрабыт роднай Беларусі.

    Брэсцкая вобласць па праву лічыцца адным з самых развітых аграрных рэгіёнаў краіны. Тут жывуць людзі, якія не толькі беражліва захоўваюць лепшыя традыцыі айчыннага земляробства, але і смела ўкараняюць сучасныя тэхналогіі, паказваючы прыклад высокай культуры вытворчасці і моцнай працоўнай дысцыпліны.

    Настойлівасць, адказнасць, правільная арганізацыя ўсіх працэсаў далі магчымасць вам дасягнуць выдатных вынікаў, павялічыўшы мінулагоднія паказчыкі як па ўраджайнасці, так і па намалоце. Дзякуючы каманднаму духу і з'яднанасці палова вашых раёнаў пераадолела статысячны рубеж.

    Шчырыя словы ўдзячнасці адрасую не толькі хлебаробам, але і тым, хто быў побач з вамі ў дні гарачай пары, - інжынерам, механізатарам, вадзіцелям, перапрацоўшчыкам, ратавальнікам, медработнікам, кіраўнікам розных узроўняў.

    Перакананы, вашы стараннасць і любоў да роднага краю дапамогуць пакарыць новыя прафесійныя вяршыні.

    Жадаю брэсцкай зямлі і яе працаўнікам далейшага працвітання.

    Няхай палі і надалей радуюць шчодрымі ўраджаямі, гаспадаркі - стабільнасцю, а кожная сям'я - дастаткам, шчасцем і звонкімі дзіцячымі галасамі.

    Аляксандр Лукашэнка

