Віншаванне ўдзельнікам і гасцям абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025" у Заслаўі

    Паважаныя хлебаробы Мінскай вобласці!

    Сардэчна віншую вас з паспяховым завяршэннем уборачнай кампаніі.

    Па добрай традыцыі ў гэты святочны дзень мы ад душы ўшаноўваем працаўнікоў сельскай нівы, дзякуючы якім у беларусаў заўсёды ёсць хлеб на стале.

    Каравай Міншчыны ў гэтым годзе важыць больш за 2 мільёны тон. Гэта чацвёртая частка рэспубліканскага намалоту і самы вялікі ўклад з усіх рэгіёнаў краіны. Рэкордная ўраджайнасць і добрыя паказчыкі практычна ў кожным раёне вобласці з'яўляюцца яскравым сведчаннем гаспадарскага падыходу да зямлі і захавання тэхналогій.

    Асаблівыя словы ўдзячнасці адрасую камбайнерам і вадзіцелям, якія прадэманстравалі выдатныя вынікі на айчыннай тэхніцы.

    Перакананы, што і ў далейшым агульныя намаганні тых, хто заняты ў аграпрамысловай сферы, дапамогуць вобласці захаваць ганаровы статус жытніцы рэспублікі.

    Няхай нашы бязмежныя залатыя палі заўсёды каласяцца пад мірным небам.

    Жадаю вяскоўцам Міншчыны моцнага здароўя, цудоўнага настрою, нязменна шчодрых ураджаяў і поспехаў на карысць роднай Беларусі.

    Аляксандр Лукашэнка

    Чытайце таксама

    Усе падзеі
    • 19
    • 2
    Наведванне Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра
    • 31
    • 4
    Сустрэчы з прадстаўнікамі бізнес-колаў Кітая
    • 21
    • 2
    Рабочая паездка ў Кіраўскі раён Магілёўскай вобласці