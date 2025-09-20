Паважаныя хлебаробы Гродзеншчыны!

Ад усёй душы віншую вас з паспяховым завяршэннем асноўнага этапу ўборачнай кампаніі 2025 года.

Мірная сялянская праца з'яўляецца важнейшым складнікам фундаменту харчовай бяспекі Беларусі.

Хлебаробы Прынёманскага краю, аб'яднаныя адказнасцю і мэтанакіраванасцю, зноў даказалі, што для прафесіяналаў, якія шчыра любяць сваю справу, любы выклік ператвараецца ў новую магчымасць.

У вельмі няпросты па ўмовах надвор'я год вы вырасцілі і сабралі звыш 1 мільёна 700 тысяч тон збожжавых і зернебабовых культур з рапсам. Гэта другі вынік у рэспубліцы. Атрымана самая высокая ў краіне ўраджайнасць збожжа - больш за 50 цэнтнераў з гектара, а па асобных гаспадарках - больш за 90. Гэта стала магчымым за кошт высокай культуры земляробства, заснаванай на спрадвечных традыцыях, гаспадарскім стаўленні да роднай зямлі, перспектыўных навуковых распрацоўках

Дзякуй усім, хто змагаўся з наступствамі непагоды і арганізаваў найлепшы догляд раслін, хто ў дні ўборкі суткамі працаваў на палях і элеватарах Гродзеншчыны.

Перакананы, што і ў далейшым вы будзеце эфектыўна выконваць маштабныя задачы, якія стаяць перад аграпрамысловым сектарам краіны.

Жадаю вам далейшых поспехаў у працы, шырокіх гарызонтаў развіцця і невычэрпных сіл для дасягнення самых амбіцыйных мэт.

Міру, дабра, аптымізму і працвітання вам і нашай любімай Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка