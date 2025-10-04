Віншаванне ўдзельнікам і гасцям абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025" у Чашніках

Удзельнікам і гасцям абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025" у г.Чашнікі

Паважаныя хлебаробы Віцебскай вобласці!

Сардэчна віншую вас і ўсіх удзельнікаў абласнога фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі "Дажынкі-2025" з завяршэннем уборачнай кампаніі.

Гэта традыцыйнае для беларусаў свята - сведчанне глыбокай удзячнасці і павагі да тых, хто сваёй нястомнай працай забяспечвае харчовую бяспеку Беларусі.

У бягучым годзе надвор'е правярала Віцебшчыну на трываласць. У час гарачай пары вашы палі залівалі дажджы. Гэта ўскладняла выхад тэхнікі для ўборкі. Для нарошчвання тэмпаў жніва ў вобласць былі накіраваны зводныя атрады з трох суседніх рэгіёнаў краіны, таксама сваё плячо падставілі ваеннаслужачыя і супрацоўнікі МНС.

Усе разам вы змаглі сабраць дастойны ўраджай - каравай вобласці дасягнуў 1 мільёна тон, што пацвярджае прафесіяналізм, адказнасць і выкананне тэхналогій.

Асаблівыя словы ўдзячнасці адрасую аграрыям Аршанскага і Віцебскага раёнаў, якія перасягнулі 100-тысячны рубеж па намалотах.

Перакананы, што і ў далейшым працавітасць і з'яднанасць вяскоўцаў Віцебшчыны дапамогуць выканаць маштабныя задачы, якія стаяць перад аграпрамысловым комплексам нашага паўночнага рэгіёна.

Жадаю вам і вашым сем'ям моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту і новых поспехаў у нялёгкай, але такой важнай працы.

Аляксандр Лукашэнка