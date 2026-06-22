Віншаванне Супрэзідэнту Нікарагуа Расарыя Мурылья
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Супрэзідэнта Нікарагуа Расарыя Мурылья з 75-годдзем.
"Вашы дасягненні і адданасць выбранаму шляху з'яўляюцца яркім прыкладам служэння Радзіме, адказнасці і прыхільнасці да ідэалаў Сандынісцкай рэвалюцыі", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што дзякуючы сумесным намаганням супрэзідэнтаў Расарыя Мурылья і Хасэ Даніэля Артэгі ўмацоўваецца аўтарытэт Нікарагуа на сусветнай арэне, забяспечваюцца ўстойлівы прагрэс і працвітанне краіны.
Прэзідэнт канстатаваў, што беларуска-нікарагуанскія адносіны на сучасным этапе вызначаюцца высокім дынамізмам у розных сферах узаемадзеяння. Назіраецца паслядоўнае пашырэнне двухбаковага супрацоўніцтва ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай і гуманітарнай сферах.
"Перакананы, што сувязі паміж Беларуссю і Нікарагуа будуць і далей развівацца ў канструктыўным рэчышчы на карысць народаў абедзвюх дзяржаў", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Беларускі лідар пажадаў Расарыя Мурылья моцнага здароўя, невычэрпнай энергіі і поспехаў ва ўсіх пачынаннях.