Віншаванне Старшыні КНР Сі Цзіньпіну
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Старшыню Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпіна з Днём утварэння КНР.
"Пад Вашым кіраўніцтвам Кітай дэманструе ўражальны прыклад дынамічнага і ўстойлівага развіцця, з году ў год дасягаючы гістарычных рэкордаў ва ўсіх сферах. Поспехі КНР у эканамічным будаўніцтве, тэхналагічным прагрэсе, умацаванні глабальнай бяспекі выклікаюць павагу і захапленне, - гаворыцца ў віншаванні. - Упэўнена прытрымліваючыся курсу сацыялізму з кітайскай спецыфікай, Пекін адыгрывае ключавую ролю ў фарміраванні шматпалярнага свету і міжнароднага парадку".
Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што Кітай - унікальны і дастойны вывучэння ўзор арганізацыі палітычнай сістэмы, якая інтэгруе ў сабе каласальныя гістарычны вопыт, матэрыяльныя і духоўныя рэсурсы, садзейнічае актывізацыі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.
"Вылучаная Вамі, Ваша Правасхадзіцельства, ініцыятыва па глабальным кіраванні безумоўна адпавядае нашаму цвёрдаму перакананню ў неабходнасці ўзаемадзеяння дзяржаў на прынцыпах выключнага раўнапраўя і справядлівасці, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Мы гатовы сумесна процістаяць агульным выклікам, павышаць дабрабыт і забяспечваць працвітанне нашых народаў".
Прэзідэнт канстатаваў, што для Беларусі Кітай - надзейны стратэгічны партнёр і верны сябар. "Мы высока цэнім беспрэцэдэнтны ўзровень усебаковага ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва і даверу паміж нашымі краінамі. Рэалізацыя маштабных праектаў у рамках ініцыятывы "Пояс і шлях", развіццё індустрыяльнага парка "Вялікі камень", паглыбленне прамысловай кааперацыі і гуманітарнага абмену сведчаць аб вялікім патэнцыяле адносін Мінска і Пекіна", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Сі Цзіньпіну добрага здароўя і поспехаў ва ўсіх пачынаннях, а брацкаму народу Кітая - шчасця і дабрабыту.