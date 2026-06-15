Віншаванне Старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпіну
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Старшыню Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпіна з днём нараджэння.
"Кітай, які мадэрнізуецца і працвітае, сёння задае найвышэйшыя стандарты глабальнага лідарства. Шмат у чым гэта з'яўляецца вынікам Вашага дальнабачнага кіраўніцтва, паслядоўнай палітыкі ўмацавання дзяржаўнасці і ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага прагрэсу краіны. Цяжка таксама пераацаніць Ваш уклад у пашырэнне міжнароднага супрацоўніцтва і забеспячэнне стабільнасці ў свеце", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што беларуска-кітайскія адносіны знаходзяцца на беспрэцэдэнтна высокім узроўні і паступова развіваюцца курсам усепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства.
"З цеплынёй успамінаю нашы змястоўныя размовы ў мінулым годзе. Разлічваю на прадаўжэнне давернага дыялогу і з нецярпеннем чакаю будучай сустрэчы, якая, несумненна, надасць чарговы магутны імпульс двухбаковаму ўзаемадзеянню Мінска і Пекіна", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Сі Цзіньпіну добрага здароўя і новых дасягненняў на карысць дружалюбнага кітайскага народа.