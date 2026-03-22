Віншаванне работнікам бытавога абслугоўвання насельніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў бытавога абслугоўвання насельніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі з прафесійным святам.
"Чысціня, камфорт і бяспека асяроддзя пражывання, даступнасць і разнастайнасць паслуг важны для кожнага чалавека, дзе б ён не жыў - у гарадской кватэры або ў вясковай хаце. Усё гэта сваёй штодзённай працай забяспечвае ваш шматтысячны калектыў", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што сістэме ЖКГ удалося дасягнуць пазітыўных змяненняў у азеляненні тэрыторый, добраўпарадкаванні двароў і вуліц, правядзенні капітальнага рамонту шматкватэрных дамоў. "Шчыра ўдзячны ветэранам, чыя праца стала фундаментам для цяперашніх дасягненняў", - дадаў ён.
"Перакананы, і ў далейшым вашы прафесіяналізм і адданасць справе стануць залогам рэалізацыі намечаных мэт. Няхай самыя смелыя планы па ўдасканаленні галіны і павышэнні якасці паслуг знаходзяць сваё ўвасабленне", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт пажадаў работнікам бытавога абслугоўвання насельніцтва і ЖКГ, іх родным і блізкім моцнага здароўя, шчасця і поспехаў ва ўсіх пачынаннях на карысць Беларусі.