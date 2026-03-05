Віншаванне Прэзідэнту Сербіі Аляксандру Вучычу
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Сербіі Аляксандра Вучыча з днём нараджэння.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў Беларусі высока цэняць асабісты ўклад Аляксандра Вучыча ў пашырэнне двухбаковага супрацоўніцтва. "Упэўнены, яго актывізацыя ў цяперашніх складаных геапалітычных умовах адпавядае чаканням грамадзян і будзе садзейнічаць устойліваму развіццю Беларусі і Сербіі. Тое пачуццё ўзаемаразумення, якое існуе паміж нашымі народамі, з'яўляецца трывалым фундаментам для прадаўжэння канструктыўнага міждзяржаўнага дыялогу", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка перакананы, што падтрыманне даверных сувязей будзе і ў далейшым служыць рэалізацыі патэнцыялу партнёрства паміж дзвюма краінамі.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Сербіі моцнага здароўя, дабрабыту і новых дасягненняў.