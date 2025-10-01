Віншаванне Прэзідэнту Нігерыі Болу Цінубу
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Нігерыі Болу Цінубу і дружалюбны народ гэтай краіны з 65-годдзем незалежнасці.
"Нігерыйцы могуць па праву ганарыцца дасягненнямі сваёй дзяржавы за перыяд яе самастойнага развіцця: моцнай эканомікай, высокімі дэмаграфічнымі паказчыкамі і заслужаным аўтарытэтам у рэгіёне і свеце", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь надае вялікую ўвагу пашырэнню адносін з Нігерыяй. "Упэўнены, што паспяховае ажыццяўленне нашага сумеснага праекта па механізацыі аграрнага сектара Нігерыі адкрывае магчымасці для актыўнага супрацоўніцтва ў многіх сферах", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.
Беларускі лідар запэўніў, што Мінск гатовы нарошчваць аб'ёмы паставак тэхнікі, прадуктаў харчавання і іншай неабходнай прадукцыі, а таксама садзейнічаць вырашэнню надзённых задач сацыяльна-эканамічнага развіцця для павышэння дабрабыту людзей.
Аляксандр Лукашэнка запрасіў Болу Цінубу наведаць Беларусь з візітам у любы зручны час, пажадаў яму добрага здароўя, шчасця і поспехаў, а ўсім жыхарам краіны - міру і згоды.