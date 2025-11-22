Віншаванне Прэзідэнту Лівана Жазэфу Ауну
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя грамадзян краіны і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Лівана Жазэфа Ауна і грамадзян гэтай дзяржавы з Днём Незалежнасці.
"Мінск цэніць партнёрскія адносіны з Бейрутам, заснаваныя на прынцыпах дружбы і канструктыўнага ўзаемадзеяння, - гаворыцца ў віншаванні. - Мы з вялікай павагай ставімся да суверэннага выбару вашай краіны і яе намаганняў па ўмацаванні стабільнасці і дабрабыту".
Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што трывалыя гістарычныя сувязі і ўзаемная зацікаўленасць будуць надзейным фундаментам для далейшага развіцця плённага супрацоўніцтва ва ўсіх сферах на карысць абедзвюх краін.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Жазэфу Ауну здароўя і поспехаў у адказнай дзейнасці, а ліванцам - міру і згоды.