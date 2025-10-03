Віншаванне Прэзідэнту Ірака Абдулу Лаціфу Рашыду

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Ірака Абдула Лаціфа Рашыда і ўсіх грамадзян краіны з Днём Незалежнасці.

    "Гэта свята - яркі сімвал сапраўднай мужнасці і стойкасці іракскага народа ў яго імкненні да свабоды і самастойнасці", - гаворыцца ў віншаванні.

    Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Беларусь высока цэніць дружалюбныя адносіны з Іракам, заснаваныя на ўзаемнай павазе і шчырай зацікаўленасці ў развіцці супрацоўніцтва ва ўсіх сферах.

    "Упэўнены, што нашым краінам неабходна ўмацоўваць двухбаковыя сувязі, пашыраць гандлёва-эканамічныя, культурныя і гуманітарныя кантакты на карысць абедзвюх дзяржаў", - падкрэсліў беларускі лідар.

    Аляксандр Лукашэнка пажадаў Абдулу Лаціфу Рашыду здароўя, шчасця і поспехаў, а народу Ірака - міру і дабрабыту.