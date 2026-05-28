Віншаванне Прэзідэнту Эфіопіі Тае Ацке-Селасіе, Прэм'ер-міністру Абію Ахмеду
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Эфіопіі Тае Ацке-Селасіе, Прэм'ер-міністра Абія Ахмеда і грамадзян гэтай краіны з Днём устанаўлення міру і дэмакратыі.
"Гэта свята ўвасабляе перамогу свабоды і справядлівасці, здабытую эфіопскім народам у вызваленчай барацьбе, а таксама трыумф нацыянальнага адзінства. Сёння ваша краіна дасягнула значных вынікаў ва ўмацаванні дзяржаўнасці, грамадскай згоды і сацыяльна-эканамічным развіцці і карыстаецца заслужаным міжнародным аўтарытэтам", - гаворыцца ў пасланні Прэзідэнту Эфіопіі.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў Беларусі лічаць Эфіопію сваім надзейным партнёрам на Афрыканскім кантыненце і высока цэняць адносіны ўзаемнай павагі і даверу, якія гістарычна склаліся паміж дзвюма краінамі.
Кіраўнік беларускай дзяржавы перакананы, што пашырэнне супрацоўніцтва ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, адукацыйнай, навукова-тэхнічнай, культурнай і іншых сферах цалкам адпавядае інтарэсам беларусаў і эфіопаў.
У віншаванні Прэм'ер-міністру Эфіопіі Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што дасягненні гэтай краіны ў забеспячэнні росту эканомікі і дабрабыту грамадзян выклікаюць шчырую павагу. Прэзідэнт выказаў упэўненасць у важнасці ўмацавання міждзяржаўных адносін і выкананні раней дасягнутых дамоўленасцей.
Аляксандр Лукашэнка абазначыў гатоўнасць Беларусі да плённай сумеснай працы ў мэтах актывізацыі супрацоўніцтва ў галінах механізацыі сельскай гаспадаркі, стварэння высокатэхналагічных зборачных вытворчасцей, бяспекі, адукацыі, культуры. Кіраўнік дзяржавы таксама разлічвае на прадаўжэнне канструктыўнага ўзаемадзеяння ва ўніверсальных шматбаковых арганізацыях, а таксама ў БРІКС.