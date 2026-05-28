Віншаванне Прэзідэнту Азербайджана Ільхаму Аліеву
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Азербайджана Ільхама Аліева і народ гэтай краіны з Днём Незалежнасці.
"У Беларусі высока цэняць вынікі праводзімага Вамі курсу на пабудову суверэннай, развітой і ўпэўненай у заўтрашнім дні дзяржавы, якая ганарыцца сваімі дасягненнямі ў эканоміцы і ўзрастаючым міжнародным аўтарытэтам", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў зацікаўленасць Мінска ў развіцці стратэгічнага беларуска-азербайджанскага партнёрства. "Перакананы, што нашы рэгулярныя сустрэчы, актыўны даверны дыялог, а таксама сістэмная работа, якая ажыццяўляецца на розных узроўнях, будуць нязменна садзейнічаць паспяховай рэалізацыі бягучых праектаў і фарміраванню новых двухбаковых ініцыятыў", - падкрэсліў беларускі лідар.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў Ільхаму Аліеву і яго сям'і здароўя і шчасця, а жыхарам Азербайджана - міру і дабрабыту.