Віншаванне Прэм'ер-міністру Індыі Нарэндру Модзі

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з 75-годдзем Прэм'ер-міністра Рэспублікі Індыя Нарэндру Модзі.

"У Беларусі Вас ведаюць як выдатнага дзяржаўнага дзеяча, які мабілізуе ўсе сілы на развіццё сваёй Радзімы і мае вялікі аўтарытэт на міжнароднай арэне, - адзначыў Кіраўнік дзяржавы. - Пад Вашым кіраўніцтвам ажыццяўляюцца важныя палітычныя і сацыяльна-эканамічныя рэформы, накіраваныя на забеспячэнне стабільнага прагрэсу Індыі і павышэнне дабрабыту яе грамадзян".

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што высока цэніць прыхільнасць прэм'ер-міністра да далейшага ўмацавання беларуска-індыйскіх адносін, заснаваных на дружбе, даверы, агульных інтарэсах і ўзаемавыгадным супрацоўніцтве. Прэзідэнт разлічвае на прадаўжэнне канструктыўнага дыялогу па шырокім спектры напрамкаў як у двухбаковым фармаце, так і на шматбаковых пляцоўках.

"З цеплынёй успамінаю нашу нядаўнюю сустрэчу на Цяньцзіньскім саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва і чакаю візіт у Мінск індыйскай дэлегацыі на чале з Вамі ў зручны час для абмеркавання пытанняў практычнай рэалізацыі патэнцыялу міждзяржаўнага ўзаемадзеяння", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт Беларусі пажадаў Нарэндры Модзі доўгіх гадоў шчаслівага жыцця і новых дасягненняў на карысць Індыі і яе народа.