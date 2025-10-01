Віншаванне народу Рэспублікі Кіпр з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў народ Рэспублікі Кіпр з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці.
"Беларусы і кіпрыёты заўсёды шанавалі і падтрымлівалі прынцыпы раўнапраўя, даверу і павагі. Нашы народы шмат пераадолелі, абараняючы права самастойна жыць на сваёй зямлі", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт адзначыў, што ўменне слухаць і здольнасць разумець адзін аднаго сёння набываюць асаблівую значнасць. "Нягледзячы на няпросты час, паміж дзяржавамі існуе трывалае супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, адукацыйнай сферах, у сферы спорту", - падкрэсліў ён.
Кіраўнік дзяржавы запэўніў, што Беларусь заўсёды рада вітаць грамадзян Кіпра, якія могуць наведаць краіну без візы, у камфортных і бяспечных умовах.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў кожнаму кіпрыёту шчасця, дабрабыту і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.