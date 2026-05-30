Віншаванне народу Харватыі з Днём дзяржаўнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў народ Харватыі з Днём дзяржаўнасці.
"Гэта важнае для кожнага жыхара краіны свята з'яўляецца сімвалам яе незалежнасці і нацыянальнага адзінства", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што паміж беларусамі і харватамі гістарычна склаліся і захоўваюцца дружалюбныя, добразычлівыя адносіны. "Упэўнены, што рух наперад па шляху канструктыўнага развіцця двухбаковых сувязей адпавядае карэнным інтарэсам народаў Беларусі і Харватыі, - падкрэсліў Прэзідэнт. - Перакананы, узаемадзеянне дзелавых колаў, культурны абмен і гуманітарныя кантакты будуць пашырацца і садзейнічаць дасягненню плённых вынікаў на карысць Мінска і Загрэба".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў жыхарам Харватыі бязмежнага шчасця, мірнай будучыні і далейшага прагрэсу.