Віншаванне народу Арменіі з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народ Арменіі з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці.
"Беларускі і армянскі народы аб'ядноўваюць шматгадовае сяброўства, традыцыйныя хрысціянскія каштоўнасці і агульная гісторыя. Разам мы праходзілі праз суровыя выпрабаванні, радаваліся значным дасягненням, аказвалі ўзаемную падтрымку ў складаныя часы", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы перакананы, што сёння, як ніколі раней, вельмі важна захоўваць і ўмацоўваць дух супрацоўніцтва і партнёрства.
Беларускі лідар пажадаў армянскаму народу міру, працвітання і новых поспехаў у стваральнай працы на карысць Арменіі.