Віншаванне народнай артыстцы Расіі Алене Якаўлевай
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народную артыстку Расіі Алену Якаўлеву з днём нараджэння.
"Дзякуючы шматграннаму таленту, яркай індывідуальнасці і жаночай прывабнасці Вы набылі прызнанне і любоў шматлікіх паклоннікаў, - гаворыцца ў віншаванні. - Беларускі глядач высока цэніць Вашу творчасць за непаўторныя вобразы, якія падкупляюць сапраўднай шчырасцю, душэўнай цеплынёй і дабрынёй".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Алене Якаўлевай моцнага здароўя, невычэрпнага натхнення і дабрабыту.