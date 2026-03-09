Віншаванне Маджтабе Хасейні Хаменеі з выбраннем Вярхоўным лідарам Ірана
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў Маджтабу Хасейні Хаменеі з выбраннем на найвышэйшую пасаду краіны - Вярхоўнага лідара і кіраўніка Ісламскай Рэспублікі Іран.
"Іран па праву займае асаблівае месца ў гісторыі і цывілізацыйнай спадчыне чалавецтва. Вернасць іранскага народа традыцыям, стойкасць перад любымі выпрабаваннямі і імкненне да самастойнага развіцця выклікаюць шчырую павагу і прызнанне. Вы ўзначалілі краіну ў выключна складаны момант. Нягледзячы на гэта, упэўнены, што пад Вашым кіраўніцтвам Іран прадоўжыць ісці шляхам адстойвання незалежнасці, забеспячэння стабільнага росту, захавання духоўнай спадчыны і ўмацавання сваёй ролі на міжнароднай арэне. Гэта стане найлепшай данінай памяці Вашым бацькам, родным і блізкім, а таксама ўсім іранцам, якія цяпер аддаюць жыцці дзеля абароны Айчыны", - гаворыцца ў віншаванні.
"Нашы краіны на працягу доўгага часу падтрымліваюць трывалыя дружалюбныя сувязі, заснаваныя на ўзаемнай павазе і даверы. Высока цэнім адносіны партнёрства з Тэгеранам і надаём вялікае значэнне далейшаму пашырэнню кантактаў на ўсіх узроўнях", - адзначыў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Маджтабе Хасейні Хаменеі здароўя, мудрасці і поспехаў у яго місіі, а народу Ірана - міру, мужнасці і адзінства.