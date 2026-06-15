Віншаванне Генеральнаму сакратару ШАС Нурлану Ермекбаеву
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Генеральнага сакратара Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Нурлана Ермекбаева з 25-годдзем з дня ўтварэння Арганізацыі.
"Сёння ШАС па праву лічыцца адной з самых дынамічных і ўплывовых міжнародных арганізацый у Еўразіі і свеце. Наша "шанхайская сям'я" дапамагае выбудоўваць дыялог, знаходзіць практычныя рашэнні і падтрымліваць супрацоўніцтва там, дзе асабліва важны давер, адказнасць і павага да меркаванняў розных бакоў", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Нурлану Ермекбаеву за асабістую ўвагу, якая ўдзяляецца ўмацаванню ўзаемадзеяння паміж Беларуссю і ШАС. "Мінск прадоўжыць уносіць свой уклад у пашырэнне ключавых ініцыятыў і абарону інтарэсаў Арганізацыі", - запэўніў ён.
Кіраўнік дзяржавы пажадаў Генеральнаму сакратару ШАС здароўя, энергіі і дабрабыту, а арганізацыі - новых поспехаў, моцных ідэй і далейшага развіцця.