У Беларусі ўзмоцнены меры кантролю за эфектыўнасцю замежных камандзіровак

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 30 верасня падпісаў Указ № 347 "Аб службовых камандзіроўках за мяжу".

    Дакумент накіраваны на дасягненне максімальнага эканамічнага эфекту ад службовых камандзіровак за мяжу работнікаў дзяржаўных органаў і арганізацый.

    Прыярытэтным заданнем для камандзіраванага за мяжу кіраўніка або яго намесніка ў далейшым стане вырашэнне стратэгічна важных эканамічных задач, якія вызначае Прэзідыум Савета Міністраў. У іх ліку задачы па нарошчванні і дыверсіфікацыі экспарту, забеспячэнні імпартазамяшчэння і энергетычнай бяспекі.

    Акрамя таго, узмоцнены меры кантролю за эфектыўнасцю замежных камандзіровак, павышаецца адказнасць кіраўнікоў за парушэнне патрабаванняў пры прыняцці рашэнняў аб камандзіраванні. Удакладнены таксама парадак накіравання ў камандзіроўкі і іх дакументальнага афармлення.

