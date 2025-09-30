У Беларусі ўзмоцнены меры кантролю за эфектыўнасцю замежных камандзіровак

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 30 верасня падпісаў Указ № 347 "Аб службовых камандзіроўках за мяжу".

Дакумент накіраваны на дасягненне максімальнага эканамічнага эфекту ад службовых камандзіровак за мяжу работнікаў дзяржаўных органаў і арганізацый.

Прыярытэтным заданнем для камандзіраванага за мяжу кіраўніка або яго намесніка ў далейшым стане вырашэнне стратэгічна важных эканамічных задач, якія вызначае Прэзідыум Савета Міністраў. У іх ліку задачы па нарошчванні і дыверсіфікацыі экспарту, забеспячэнні імпартазамяшчэння і энергетычнай бяспекі.

Акрамя таго, узмоцнены меры кантролю за эфектыўнасцю замежных камандзіровак, павышаецца адказнасць кіраўнікоў за парушэнне патрабаванняў пры прыняцці рашэнняў аб камандзіраванні. Удакладнены таксама парадак накіравання ў камандзіроўкі і іх дакументальнага афармлення.