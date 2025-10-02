Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 2 кастрычніка правёў тры рабочыя сустрэчы. Яны былі прысвечаны рознай тэматыцы і па большай частцы мелі закрыты характар, але абмяркоўваліся найважнейшыя пытанні. Гэта ваенна-прамысловы комплекс, супрацоўніцтва з краінамі Афрыкі, сфера нафтаперапрацоўкі.

У час першай сустрэчы ў Прэзідэнта абмяркоўвалася работа ваенна-прамысловага комплексу Беларусі, у тым ліку па важнейшых сумесных праектах з замежнымі партнёрамі. У цэнтры ўвагі былі перспектыўныя напрамкі і навукова-тэхнічны патэнцыял беларускай абароннай прамысловасці.

Супрацоўніцтва з краінамі Афрыкі па самым шырокім спектры напрамкаў - яшчэ адзін блок пытанняў, які дакладаўся Прэзідэнту. Пастаўкі беларускай прадукцыі на Афрыканскі кантынент, зборачная вытворчасць тэхнікі, супрацоўніцтва ў сферы сельскай гаспадаркі і забеспячэнне харчовай бяспекі - усё гэта запатрабаваныя напрамкі, па якіх ёсць запыт у афрыканскіх партнёраў. Па ўсіх напрамках Прэзідэнт патрабуе інтэнсіфікаваць работу і паскарацца.