Прывітанне ўдзельнікам рэспубліканскіх фінальных спаборніцтваў "Залатая шайба"
Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам, арганізатарам і гасцям рэспубліканскіх фінальных спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па хакеі "Залатая шайба" на прызы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
"Турнір стаў яркай падзеяй і адным з самых паспяховых праектаў у сферы дзіцяча-юнацкага спорту ў краіне, - гаворыцца ў прывітанні. - Хакей - гэта школа фарміравання асобы, вынослівасці і жалезнага характару. Сёння ў каманд усіх рэгіёнаў Беларусі ёсць унікальны шанц праявіць свае лепшыя якасці і гучна заявіць аб сабе".
Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што фінальныя матчы пройдуць у атмасферы сумленнай і ўпартай барацьбы, прынясуць станоўчыя эмоцыі і стануць прыступкай да заваявання новых вяршынь.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім моцнага здароўя, удачы, прыгожых, відовішчных паядынкаў і заслужаных перамог.